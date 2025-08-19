Российские войска берут в окружение Купянск в Харьковской области — Ганчев

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения ВС РФ берут в окружение Купянск в Харьковской области, чтобы освободить город. Взять его в лобовой атаке из-за серьезных укреплений Вооруженных сил Украины (ВСУ) невозможно. Об этом ТАСС сообщил глава Харьковской военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев.

«Противник по-прежнему занимает господствующую высоту, поэтому освобождение, что называется, в лоб, просто невозможно. Для нас стратегически правильно взять город в окружение, что и происходит сейчас в режиме реального времени», — сказал Ганчев.