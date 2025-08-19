0
0
725
НОВОСТИ

Трамп заявил, что подпишет указ, направленный на отказ от голосования по почте

19:20 18.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп сообщил, что намерен реформировать избирательную систему США, отказавшись от голосования по почте. По его словам, эта практика не только устарела, но и открывает окно для масштабных фальсификаций.

«Я собираюсь возглавить движение за отказ от голосования по почте, а также, раз уж мы об этом заговорили, от крайне неточных, очень дорогих и крайне сомнительных устройств для автоматической регистрации и подсчета голосов избирателей, которые стоят в десять раз дороже бумажных бюллетеней с водяными знаками, отличающихся точностью и сложностью при их создании, голосование благодаря им идет быстрее. Они (бумажные бюллетени — прим. ТАСС) также не оставляют никаких сомнений к концу дня относительно того, кто выиграл, а кто проиграл выборы. Сейчас мы — единственная страна в мире, которая использует голосование по почте. Все остальные отказались от него из-за массовых фальсификаций на выборах. Мы начнем эту работу, которая встретит решительный отпор со стороны демократов, так как они жульничают в немыслимых масштабах, с подписания указа, направленного на обеспечения честности на промежуточных выборах [в Конгресс США] 2026 года», — написал он на своей странице в соцсети Truth Social.

По словам Трампа, мошенничеству, «связанному с голосованием по почте и использованием машин для подсчета голосов, что само по себе является чудовищной катастрофой, нужно немедленно положить конец».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

19:40 19.08.2025
Глава Евросовета: Пришло время подготовить гарантии безопасности Украине, похожие на 5-ю статью НАТО
0
1
19:10 19.08.2025
Каллас заявила, что ЕС не доверяет договоренностям с Россией и будет готовить очередные санкции
0
107
18:30 19.08.2025
Фицо сожалеет, что в ЕС должны были ждать Трампа, чтобы он продемонстрировал путь к миру
0
166
17:40 19.08.2025
Трамп надеется, что попадет в рай, если сможет урегулировать конфликт на Украине
0
227
17:12 19.08.2025
Кабмин разрешил МВД и ФСБ покупать наркотики без лицензии для служебных собак
0
240
17:00 19.08.2025
Трамп заверил, что пока он президент США, американских войск на Украине не будет
0
290
16:32 19.08.2025
РФ передала Украине 1 000 тел погибших военных, Киев передал 19 — Мединский
0
307
16:12 19.08.2025
Невозможно как возвращение Крыма Украине, так и вступление Киева в НАТО — Трамп
0
350
16:00 19.08.2025
Зеленский должен продемонстрировать гибкость на переговорах по Украине — Трамп
0
314
15:32 19.08.2025
США потратят $3,5 млрд на пополнение использованных для защиты Израиля запасов - Bloomberg
0
330

Возврат к списку