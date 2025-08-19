Трамп заявил, что подпишет указ, направленный на отказ от голосования по почте

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп сообщил, что намерен реформировать избирательную систему США, отказавшись от голосования по почте. По его словам, эта практика не только устарела, но и открывает окно для масштабных фальсификаций.

«Я собираюсь возглавить движение за отказ от голосования по почте, а также, раз уж мы об этом заговорили, от крайне неточных, очень дорогих и крайне сомнительных устройств для автоматической регистрации и подсчета голосов избирателей, которые стоят в десять раз дороже бумажных бюллетеней с водяными знаками, отличающихся точностью и сложностью при их создании, голосование благодаря им идет быстрее. Они (бумажные бюллетени — прим. ТАСС) также не оставляют никаких сомнений к концу дня относительно того, кто выиграл, а кто проиграл выборы. Сейчас мы — единственная страна в мире, которая использует голосование по почте. Все остальные отказались от него из-за массовых фальсификаций на выборах. Мы начнем эту работу, которая встретит решительный отпор со стороны демократов, так как они жульничают в немыслимых масштабах, с подписания указа, направленного на обеспечения честности на промежуточных выборах [в Конгресс США] 2026 года», — написал он на своей странице в соцсети Truth Social.

По словам Трампа, мошенничеству, «связанному с голосованием по почте и использованием машин для подсчета голосов, что само по себе является чудовищной катастрофой, нужно немедленно положить конец».