Выборы на Украине возможны после прекращения огня — Зеленский

20:48 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский сообщил, что открыт к проведению выборов на Украине, но считает, что сначала нужно обеспечить безопасные условия для их организации.

«Я открыт к проведению выборов, — сказал он, отвечая на вопрос журналиста во время встречи с президентом США Дональдом Трампом. — Но для этого нужна безопасность».

Зеленский добавил, что понимает под безопасностью прекращение огня.