Европейские послы могут пропустить военный парад в Китае из-за присутствия Путина — СМИ

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Послы европейских стран в Китае обсуждают возможность бойкота военного парада в следующем месяце из-за присутствия на нем президента России Владимира Путина. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета South China Morning Post.

По их информации, европейские представительства в Пекине были приглашены на парад, но они обеспокоены присутствием на нем Владимира Путина и «возможным участием российских войск». Пока не известно, откажутся ли они от участия в мероприятии, также нет официальных подтверждений, что военнослужащие РФ примут участие в мероприятии, указывает газета.

По данным SCMP, никаких строгих ограничений или инструкций относительно того, кого европейские посольства должны направлять на это мероприятие, не существует, и некоторые дипломатические представители решили отказаться от участия. Другие решили отправиться в отпуск или за границу на каникулы в тот же период.

3 сентября в Пекине состоится масштабный парад, на котором Китай представит военную технику национального производства, находящуюся у него на вооружении. На церемонии будут присутствовать лидеры ряда стран, включая президента РФ Владимира Путина.