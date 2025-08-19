0
0
738
НОВОСТИ

Европейские послы могут пропустить военный парад в Китае из-за присутствия Путина — СМИ

20:00 18.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Послы европейских стран в Китае обсуждают возможность бойкота военного парада в следующем месяце из-за присутствия на нем президента России Владимира Путина. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета South China Morning Post.

По их информации, европейские представительства в Пекине были приглашены на парад, но они обеспокоены присутствием на нем Владимира Путина и «возможным участием российских войск». Пока не известно, откажутся ли они от участия в мероприятии, также нет официальных подтверждений, что военнослужащие РФ примут участие в мероприятии, указывает газета.

По данным SCMP, никаких строгих ограничений или инструкций относительно того, кого европейские посольства должны направлять на это мероприятие, не существует, и некоторые дипломатические представители решили отказаться от участия. Другие решили отправиться в отпуск или за границу на каникулы в тот же период.

3 сентября в Пекине состоится масштабный парад, на котором Китай представит военную технику национального производства, находящуюся у него на вооружении. На церемонии будут присутствовать лидеры ряда стран, включая президента РФ Владимира Путина.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:40 19.08.2025
Глава Евросовета: Пришло время подготовить гарантии безопасности Украине, похожие на 5-ю статью НАТО
0
36
19:10 19.08.2025
Каллас заявила, что ЕС не доверяет договоренностям с Россией и будет готовить очередные санкции
0
126
18:30 19.08.2025
Фицо сожалеет, что в ЕС должны были ждать Трампа, чтобы он продемонстрировал путь к миру
0
178
17:40 19.08.2025
Трамп надеется, что попадет в рай, если сможет урегулировать конфликт на Украине
0
234
17:12 19.08.2025
Кабмин разрешил МВД и ФСБ покупать наркотики без лицензии для служебных собак
0
247
17:00 19.08.2025
Трамп заверил, что пока он президент США, американских войск на Украине не будет
0
298
16:32 19.08.2025
РФ передала Украине 1 000 тел погибших военных, Киев передал 19 — Мединский
0
315
16:12 19.08.2025
Невозможно как возвращение Крыма Украине, так и вступление Киева в НАТО — Трамп
0
355
16:00 19.08.2025
Зеленский должен продемонстрировать гибкость на переговорах по Украине — Трамп
0
318
15:32 19.08.2025
США потратят $3,5 млрд на пополнение использованных для защиты Израиля запасов - Bloomberg
0
335

Возврат к списку