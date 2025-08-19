Дмитрий Любинский освобожден с поста посла в Австрии и назначен замглавы МИД РФ

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин освободил Дмитрия Любинского с должности посла в Австрии и назначил заместителем министра иностранных дел России. Соответствующие указы опубликованы на официальном портале правовой информации.

«Освободить Любинского Дмитрия Евгеньевича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Австрийской Республике, — говорится в документах. — Назначить Любинского Дмитрия Евгеньевича заместителем министра иностранных дел Российской Федерации».