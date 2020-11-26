Регионы с тяжелой эпидобстановкой получат вакцины от COVID-19 в декабре-январе - эксперт

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Регионы РФ с особо напряженной эпидемической обстановкой будут обеспечены вакцинами от коронавируса в конце 2020 - начале 2021 года. Об этом в четверг сообщил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия-1".

"Для определенных регионов по эпидпоказаниям с особой напряженностью эпидобстановки вакцина будет доступна в конце этого года - начале следующего года", - сказал он.

Горелов добавил, что наличие четырех разработанных вакцин позволяет врачам сделать выбор. "Одна вакцина не может быть [эффективна] и для детей разного возраста, и для взрослых и лиц с отягощенным анамнезом", - пояснил он.