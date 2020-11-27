Более 1000 человек стали клиентами МКБ Премиум

14:10

С момента запуска нового формата обслуживания МКБ Премиум, с августа 2020 года, более 1000 человек стали клиентами данного сегмента.

Для владельцев пакета «Премиальный» доступны улучшенные условия по продуктам, готовые финансовые решения, нефинансовые привилегии, персональный менеджер, а также комфортное обслуживание в уютных выделенных зонах отделений. В настоящий момент такие зоны представлены в 19 офисах банка.

«Для наших клиентов мы стремимся обеспечить максимально эффективное и комфортное партнерство с банком, создавая услуги и продукты с учетом их индивидуальных потребностей и пожеланий. Мы рады, что за довольно короткий срок уже столько клиентов воспользовались нашим предложением и оценили новый формат обслуживания. В следующем году мы планируем значительно увличить клиентскую базу МКБ Премиум», - отметила Нина Макухина, начальник управления по работе с премиальными клиентами МКБ.

Чтобы стать клиентом МКБ Премиум, необходимо соблюдение одного из условий: размещение совокупных активов (среднемесячных остатков денежных средств на счетах клиента и средств в инвестиционных и страховых продуктах партнеров банка) в размере от двух миллионов рублей, либо наличие пакета карточных услуг «Премиальный».