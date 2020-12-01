ЕСПЧ объединил иски к России Украины и Нидерландов по делу о сбитом «Боинге»
10:32 01.12.2020 Источник: Эхо Москвы
ЕСПЧ, как сообщили в украинском Минюсте, объединил иски к России Украины и Нидерландов по делу о сбитом «Боинге».
Киев получит доступ к материалам голландского иска, в которых было отказано из-за тайны следствия, написал в «Фейсбуке» замминистра юстиции Украины, уполномоченный по вопросам ЕСПЧ Иван Лищина. Украина подала иск против России в 2017 году, Нидерланды – этим летом. По данным международной следственной группы, пассажирский самолет, который летел в 2014 году из Нидерландов в Малайзию, был сбит над Донбассом российской ракетой. Погибли почти 300 человек. В Москве причастность России к трагедии отрицают. Эхо Москвы
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