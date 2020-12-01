Михаила Ефремова после карантина перевели из СИЗО в колонию в Белгородской области

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Актер Михаил Ефремов переведен из СИЗО в исправительную колонию № 4 в Белгородской области для отбытия наказания после 20-дневного карантина в изоляторе. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Ефремова перевели в колонию для отбытия наказания. 30 ноября истек срок его 20-дневного карантина, который он отбывал в связи с мерами безопасности из-за пандемии коронавируса", - сообщил источник.

Актер будет отбывать наказание в исправительной колонии № 4 в Белгородской области, где ранее содержались футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин. Он сможет после обучения работать на пошиве одноразовых медицинских костюмов или пекарем. Работа или освоение новой специальности в колонии является важным фактором для условно-досрочного освобождения.

В этой колонии, кроме пошива медицинских костюмов, заключенные также производят дезинфицирующие средства, стиральный порошок, делают стеклянные сувениры и деревянные поддоны, изготавливают муку, отруби и шлифованный горох. Осужденные могут освоить специальности токаря, каменщика, электромонтера, электросварщика, машиниста компрессорных установок, оператора котельной, оператора швейного оборудования и повара. Для занятий спортом в учреждении имеется спортивная площадка, в том числе для игры в футбол и волейбол.

Пресненский суд Москвы 8 сентября приговорил актера Михаила Ефремова к восьми годам колонии за гибель человека в ДТП. 22 октября Мосгорсуд по апелляционной жалобе на приговор сократил срок наказания Ефремову до 7,5 года колонии, приняв во внимание возмещение морального вреда потерпевшим.