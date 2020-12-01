0
0
112
НОВОСТИ

Улюкаев добросовестно трудится в колонии библиотекарем - глава ФСИН

13:32 01.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев, осужденный на 8 лет лишения свободы за получение взятки, добросовестно трудится в библиотеке в колонии, нареканий к нему нет. Об этом сообщил во вторник директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников.

"[К нему вопросов] нет. Он очень начитанный, заказывает [для библиотеки] новые книги, очень добросовестно трудится", - рассказал глава ФСИН в интервью Эдуарду Петрову на телеканале "Россия-24".

По словам Калашникова, Улюкаев дает рекомендации другим заключенным, какие книги читать.

15 декабря 2017 года суд приговорил Улюкаева к восьми годам лишения свободы и штрафу в размере 130 млн рублей. Он был признан виновным в получении 2 млн долларов взятки.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

14:12 01.12.2020
Причиной смерти Ирины Антоновой стал COVID-19
0
52
14:00 01.12.2020
Вторым после РФ противником НАТО в ближайшие 10 лет станет КНР - доклад о реформе альянса
0
75
13:35 01.12.2020
Зарубежные СМИ обвинили канал НТВ в расизме из-за программы Тиграна Кеосаяна
0
120
13:20 01.12.2020
Путин не принимает свои решения в противовес оппозиционным силам - Песков
0
137
13:05 01.12.2020
После хулиганского полета "Победы" нужны кадровые выводы - Сергей Иванов
0
189
13:00 01.12.2020
Главы РФ и Турции одобрили идею коридора между Нахичеванью и западом Азербайджана - Алиев
0
180
12:32 01.12.2020
В Калининградской области в 2021 году будет сформирована мотострелковая дивизия - источник
0
212
12:20 01.12.2020
Доля водорода в энергобалансе мира к 2050 г. может достигнуть от 7 до 25% - Новак
0
201
12:05 01.12.2020
В перевозках на остров Русский задействуют десантные катера ТОФ
0
219
12:00 01.12.2020
Михаила Ефремова после карантина перевели из СИЗО в колонию в Белгородской области
0
221

Возврат к списку