Улюкаев добросовестно трудится в колонии библиотекарем - глава ФСИН

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев, осужденный на 8 лет лишения свободы за получение взятки, добросовестно трудится в библиотеке в колонии, нареканий к нему нет. Об этом сообщил во вторник директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников.

"[К нему вопросов] нет. Он очень начитанный, заказывает [для библиотеки] новые книги, очень добросовестно трудится", - рассказал глава ФСИН в интервью Эдуарду Петрову на телеканале "Россия-24".

По словам Калашникова, Улюкаев дает рекомендации другим заключенным, какие книги читать.

15 декабря 2017 года суд приговорил Улюкаева к восьми годам лишения свободы и штрафу в размере 130 млн рублей. Он был признан виновным в получении 2 млн долларов взятки.