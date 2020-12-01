Улюкаев добросовестно трудится в колонии библиотекарем - глава ФСИН
13:32 01.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев, осужденный на 8 лет лишения свободы за получение взятки, добросовестно трудится в библиотеке в колонии, нареканий к нему нет. Об этом сообщил во вторник директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников.
"[К нему вопросов] нет. Он очень начитанный, заказывает [для библиотеки] новые книги, очень добросовестно трудится", - рассказал глава ФСИН в интервью Эдуарду Петрову на телеканале "Россия-24".
По словам Калашникова, Улюкаев дает рекомендации другим заключенным, какие книги читать.
15 декабря 2017 года суд приговорил Улюкаева к восьми годам лишения свободы и штрафу в размере 130 млн рублей. Он был признан виновным в получении 2 млн долларов взятки.
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