Лондон объявил о высылке военного атташе РФ и новых ограничениях по дипвизам для россиян
16:00 08.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Британские власти вышлют из страны военного атташе России, введут новые ограничения при получении дипломатических виз россиянами, а также снимут дипломатический статус с ряда принадлежащих РФ объектов недвижимости. Об этом объявил, выступая в Палате общин британского парламента, глава МВД королевства Джеймс Клеверли, назвав этот шаг «мощным сдерживающим сигналом», который Лондон посылает Москве в ответ на ее действия, якобы направленные «на подрыв оказываемой Украине британской помощи».
«Мы вышлем российского военного атташе, который является сотрудником службы военной разведки, не объявившим о своем статусе. Мы снимаем дипломатический статус с ряда принадлежащих России объектов недвижимости в Соединенном Королевстве, включая Сикокс-хаус в Сассексе, а также торговое представительство и представительство военного атташе в [лондонском районе] Хайгейт, которые, как мы считаем, использовались в целях осуществления разведывательной деятельности. Мы также вводим новые ограничения на получение дипломатических виз для россиян», — сказал он. По его словам, новые рестрикции должны ограничить возможности российских спецслужб действовать на территории королевства.
Посольство России в Великобритании на данный момент не комментирует заявления главы МВД.
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