В Армении две трети населения не доверяют ни одному политическому деятелю

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Свыше 60% опрошенных в Армении не доверяют ни одному политическому деятелю страны. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Международным республиканским институтом (International Republican Institute, IRI).

Так, на вопрос: «Какому политику вы доверяете больше всего?» — 61% опрошенных ответил, что никому. Еще 13% назвали имя действующего премьер-министра Никола Пашиняна. На втором месте глава МИД Армении Арарат Мирзоян, которому доверяют 5% респондентов. На третьем месте бывший президент Армении Роберт Кочарян с 4%, в пятерке также спикер парламента Ален Симонян с 2% и председатель прозападной партии «Республика» Арам Саргсян — 2%. Еще 19% дали иные ответы, а 10% и вовсе затруднились ответить.

Вместе с тем, если бы парламентские выборы прошли в это воскресенье, лишь 17% респондентов отдали бы свои голоса за правящую партию «Гражданский договор» во главе с Николом Пашиняном. При этом 28% опрошенных заявили, что не примут участия в выборах, 22% затруднились ответить, еще 12% заявили, что испортят бюллетень, 6% дали иной ответ, 4% высказались в поддержку блока «Армения» (Айастан), возглавляемого Робертом Кочаряном, 2% заявили, что проголосуют за Роберта Кочаряна, еще 7 политических сил получили по 1%.

При этом сравнение с данными опроса от сентября 2024 года демонстрирует, что поддержка партии Пашиняна за эти месяцы с 20% снизилась до 17%, тогда как доверие к блоку Кочаряна повысилось с 2% до 4%.