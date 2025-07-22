Европейские экономики — это умирающие экономики, считает Орешкин

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Замглавы администрации президента России Максим Орешкин заявил, что европейские экономики — это умирающие экономики. Об этом он сказал, отвечая на вопросы в ходе форума «Территория смыслов».

«Столько возможностей есть в нашей стране, мало где в мире есть. Ну, может быть, в Индии есть, но там совсем другая культура, и там сложно себя проявить. Можно в партнерстве работать с индийскими компаниями, но проявить себя сложно. То, о чем мы с вами говорили, о том, что европейский рынок, европейские экономики — это умирающие экономики. Экономика Германии находится какой год уже подряд в стагнации», — сказал Орешкин.