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Скончался один из основателей группы Black Sabbath Оззи Осборн

21:32 22.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Британский рок-исполнитель Оззи Осборн умер на 77-м году жизни. Об этом говорится в заявлении семьи одного из основателей группы Black Sabbath.

«С болью, которую трудно выразить словами, мы сообщаем, что наш любимый Оззи Осборн скончался сегодня утром. В этот момент он был со своей семьей и окружен любовью. Мы просим всех уважать частную жизнь нашей семьи в это трудное время», — отмечается в заявлении. Осборн ушел из жизни всего через 16 дней после того, как дал прощальный концерт в Бирмингеме. Тогда вместе с ним на сцену впервые за 20 лет вышли представители классического состава рок-группы Black Sabbath: гитарист Тони Айомми, басист Гизер Батлер и ударник Билл Уорд.

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