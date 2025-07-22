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В ФРГ число недовольных работой Мерца на посту канцлера Германии достигло рекордного уровня - опрос

18:15 22.07.2025 Источник: Интерфакс

Число граждан ФРГ, недовольных выполнением Фридрихом Мерцем обязанностей канцлера Германии, достигло рекордного уровня в 64%, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного компанией Forsa.

"Уровень одобрения работы канцлера Фридриха Мерца сильно снизился. Чуть более месяца назад его работой были удовлетворены 43% немцев. (...) Сейчас картина значительно ухудшилась: теперь его политику одобряют только 32%", - информирует телеканал NTV.

"Недовольство работой канцлера выросло до 64%. Это новый максимум с момента его вступления в должность", - резюмирует NTV.

Недовольство особенно велико на востоке страны, где негативное мнение о Мерце выражают почти три четверти опрошенных - 74%.

Кроме того, только 29% респондентов считают Мерца вызывающим доверие политиком, 67% утверждают обратное. 4% опрошенных не определились с мнением по этому вопросу.

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