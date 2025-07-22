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Трамп, отвергнув идею вступления Украины в НАТО, склонил ее к переговорам с Россией — NYT

17:40 22.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп, дав понять Украине, что она не сможет вступить в НАТО и должна забыть о попытках вернуть вошедшие в состав РФ по результатам референдумов регионы, вынудил Киев пойти на переговоры с Москвой. Такое мнение высказывается в материале газеты The New York Times (NYT).

По ее оценке, Владимир Зеленский после перепалки с Трампом в Белом доме понял, что не стоит требовать от США «серьезных гарантий безопасности».

По мнению издания, установленный Трампом срок в 50 дней, в течение которого, по его замыслу, Москва и Вашингтон должны прийти к договоренностям по урегулированию на Украине, «отражает скорее нетерпение, чем решимость» и, вероятно, вряд ли приведет к какому-то результату.

Как отмечает NYT, президенту США в дальнейшем придется выбирать: либо продолжать предоставлять Украине военную помощь и разведданные, либо прекратить поддержку и выйти из конфликта. Второй сценарий «создаст серьезную угрозу» для Киева, говорится в статье.

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