Трамп, отвергнув идею вступления Украины в НАТО, склонил ее к переговорам с Россией — NYT
17:40 22.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп, дав понять Украине, что она не сможет вступить в НАТО и должна забыть о попытках вернуть вошедшие в состав РФ по результатам референдумов регионы, вынудил Киев пойти на переговоры с Москвой. Такое мнение высказывается в материале газеты The New York Times (NYT).
По ее оценке, Владимир Зеленский после перепалки с Трампом в Белом доме понял, что не стоит требовать от США «серьезных гарантий безопасности».
По мнению издания, установленный Трампом срок в 50 дней, в течение которого, по его замыслу, Москва и Вашингтон должны прийти к договоренностям по урегулированию на Украине, «отражает скорее нетерпение, чем решимость» и, вероятно, вряд ли приведет к какому-то результату.
Как отмечает NYT, президенту США в дальнейшем придется выбирать: либо продолжать предоставлять Украине военную помощь и разведданные, либо прекратить поддержку и выйти из конфликта. Второй сценарий «создаст серьезную угрозу» для Киева, говорится в статье.
НОВОСТИ
- 17:12 22.07.2025
- Россия смогла «смягчить шок» от санкций и сохранить крупные валютные резервы — МВФ
- 17:00 22.07.2025
- Россия вытеснила Германию из пятерки крупнейших производителей пива в мире
- 16:32 22.07.2025
- Европейские экономики — это умирающие экономики, считает Орешкин
- 16:12 22.07.2025
- В Армении две трети населения не доверяют ни одному политическому деятелю
- 16:00 22.07.2025
- Иностранные мессенджеры в России не будут запрещать — Орешкин
- 15:44 22.07.2025
- В обновленном корпусе ГКБ имени Вересаева откроется родильный дом — Собянин
- 15:38 22.07.2025
- В Москве выявлены новые объекты культурного наследия – казенный винный склад №1
- 15:32 22.07.2025
- Потери ВСУ за сутки составили свыше 1 180 военнослужащих в зоне СВО
- 15:12 22.07.2025
- Центры временного содержания мигрантов должны находиться вне Европы — греческий министр
- 15:00 22.07.2025
- Польша попросила своих граждан покинуть РФ — МИД
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать