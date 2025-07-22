Россия смогла «смягчить шок» от санкций и сохранить крупные валютные резервы — МВФ

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Успешная политика правительства России в сфере финансов позволила ей сохранить крупные валютные резервы, что помогло смягчить шок от международных санкций. Такая оценка приводится в докладе Международного валютного фонда (МВФ) по внешнеэкономическим показателям стран.

«Крупные валютные резервы России и режим плавающего обменного курса продолжают способствовать смягчению шоков. Сохраняющиеся меры контроля за движением капитала эффективно сократили его отток и помогли сохранить резервы, несмотря на санкции», — говорится в докладе.

Как указывается в публикации, «несмотря на то, что меры по контролю за движением капитала, введенные в начале 2022 года, были впоследствии ослаблены, власти [РФ] сохранили ограничения на репатриацию иностранных инвестиций, включая прямые иностранные инвестиции, а также ограничения на снятие наличной иностранной валюты с банковских счетов и вывоз наличных за рубеж».

«На фоне сохраняющихся ограничений чистый отток частного капитала увеличился незначительно — с 2 процентных пунктов ВВП в 2023 году до 2,4 процентных пунктов в 2024 году», — отмечают авторы доклада.

Как сообщил ЦБ РФ, международные резервы России в июне выросли на 1,23%, достигнув исторического максимума и составив на 1 июля 2025 года $688,731 млрд. Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота. За июнь 2025 года валютные резервы снизились на 1,82% — до $440,012 млрд, а стоимость монетарного золота в резервах увеличилась на 0,2% и составила $248,719 млрд.