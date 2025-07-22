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Иностранные мессенджеры в России не будут запрещать — Орешкин

16:00 22.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Блокировки иностранных мессенджеров в России не планируются, речь идет о соответствии российским требованиям. Об этом заявил на форуме «Территория смыслов» заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин.

«Есть определенные требования с точки зрения регистрации, с точки зрения предотвращения мошеннических действий, преступлений с использованием тех или иных телекоммуникационных сервисов и ресурсов. Те сервисы, будь то нероссийские или российские, если они соответствующие всем этим требованиям, с ними происходить ничего не будет. Понятно, нет у властей никогда такого желания все запретить, потому что это приведет к негативным последствиям», — сказал Орешкин, отвечая на вопрос, не рассматривают ли власти блокировку иностранных мессенджеров.

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