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Россия вытеснила Германию из пятерки крупнейших производителей пива в мире

17:00 22.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия по итогам 2024 года вошла в пятерку мировых лидеров по объемам производства пива, оттеснив Германию на шестую строчку. Об этом говорится в ежегодном докладе баварской компании BarthHaas, поступившем в распоряжение ТАСС.

По его данным, в 2024 году в России произвели 90 млн гектолитров пива, тогда как в Германии более чем на 7 млн гектолитров меньше. Таким образом, Россия является лидером в этой отрасли в Европе. Объемы произведенного в РФ напитка в 2024 году выросли на 7,4 млн гекталитров (почти 9%), что обеспечило львиную доля прироста выпуска в Европе. Напротив, в Германии произвели на 0,8 млн гекталитров меньше.

Первые четыре строки занимают Китай, США, Бразилия и Мексика. Китайские пивоварни лидируют с существенным отрывом, на них приходится 18,2% мирового выпуска этой продукции. В целом мировое производство пива в докладе характеризуется как стабильное, но сохраняется многолетняя тенденция снижения — по сравнению с 2024 годом объемы выпуска незначительно снизились (-0,3%). Из всех континентов ярко выраженный рост показала только Африка (+6,7%).

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