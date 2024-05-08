Популярность США в мире снижается, а отношение к РФ улучшается — опрос

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Популярность США в мире снизилась на 5 п. п. с 2023 года, в то время как отношение к России стало более позитивным. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного германской маркетинговой компанией Latana совместно с датским фондом «Альянс демократий».

Согласно данным исследования, только 22% респондентов положительно относятся к Соединенным Штатам. В 2023 году этот показатель составлял 27%. Больше всего поддержка Вашингтона за год снизилась в странах Ближнего Востока и Северной Африки (в среднем на 12 п. п.), а также в Европе (на 7 п. п.).

Восприятие России, на котором сказалось проведение СВО, напротив, стало более позитивным за прошлый год. Доля опрошенных, положительно относящихся к РФ, увеличилась на 5 п. п., до 14%. Наиболее позитивно РФ оценивают жители Азиатского (15%) и Ближневосточного регионов (16%). В исследовании отмечается, что несмотря на то, что общий рейтинг страны остается негативным, в совокупности в государствах с позитивным отношением к России проживает большая часть населения мира.