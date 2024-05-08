ЕС не имеет единой позиции о признании легитимности президента России — Петер Стано

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны ЕС не имеют единой позиции относительно признания или непризнания легитимности президента России Владимира Путина, заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано на брифинге в Брюсселе.

«Вопрос о признании или непризнании легитимности президента или участия (послов стран ЕС — прим. ТАСС) в инаугурации — это решения, которые принимаются на национальном уровне. У стран ЕС нет единой позиции относительно признания или непризнания легитимности президента Путина. Он находится в Кремле, он принимает решения», — сказал Стано.

Так он ответил на вопросы европейских журналистов о присутствии послов ряда стран Евросоюза на инаугурации президента РФ в Москве 7 мая.