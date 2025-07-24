Генсек ООН выразил соболезнования в связи с крушением Ан-24 в Амурской области
19:35 24.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выражает свои соболезнования в связи с крушением самолета Ан-24 в Амурской области. Об этом заявил на брифинге заместитель официального представителя главы всемирной организации Фархан Хак.
«Мы выражаем свои соболезнования семьям жертв крушения, а также народу и правительству Российской Федерации», — сказал он.
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