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Генсек ООН выразил соболезнования в связи с крушением Ан-24 в Амурской области

19:35 24.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выражает свои соболезнования в связи с крушением самолета Ан-24 в Амурской области. Об этом заявил на брифинге заместитель официального представителя главы всемирной организации Фархан Хак.

«Мы выражаем свои соболезнования семьям жертв крушения, а также народу и правительству Российской Федерации», — сказал он.

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