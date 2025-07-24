Более 60% немцев считают, что уровень жизни в ФРГ стал хуже за последние 10 лет — опрос
16:32 24.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 60% жителей Германии полагают, что уровень жизни в ФРГ снизился за последние 10 лет. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим институтом INSA по заказу газеты Bild.
По его данным, 60,4% респондентов высказали мнение, что в настоящее время жизнь в Германии стала хуже, чем 10 лет назад. При этом 28% отметили, что не заметили никаких изменений по сравнению с ситуацией десятилетней давности. Только 8,1% опрошенных указали, что условия жизни стали лучше.
Тем не менее большинство респондентов утверждают, что им нравится жить в Германии. Около 25% подчеркнули, что им очень нравится жить в ФРГ, еще 46% пояснили, что им нравится в определенной степени. В то же время 20% сказали, что испытывают некоторое нежелание жить в Германии, 6% заявили о полном нежелании.
На вопрос о том, в какой сфере правительству ФРГ еще предстоит проделать больше всего работы, почти 24% респондентов назвали борьбу с экономическим кризисом. В то же время 22% респондентов считают, что первостепенной задачей властей является решение проблем, связанных с миграцией, 17% — реформирование социальной системы, 13% назвали защиту климата.
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