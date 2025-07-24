Журналист The Daily Telegraph предложил Зеленскому отправиться в отставку
20:45 24.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Владимир Зеленский должен сложить полномочия после принятых мер против Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Такое мнение выразил журналист газеты The Daily Telegraph Оуэн Мэттьюс.
«Теперь есть риск, что он (Зеленский — прим. ТАСС) последует примеру своих коррумпированных предшественников, ему следует уйти в отставку ради Украины», — говорится в материале.
Как отметил журналист, в последний год Зеленский пользовался чрезвычайными полномочиями в рамках военного положения, чтобы высылать, сажать в тюрьму и вести расследование в отношении многих ведущих политических оппонентов и критиков. Оппозиционные СМИ были закрыты, а тысячи предприятий захвачены приближенными Зеленского под предлогом предполагаемых связей с Россией. Несколько высокопоставленных членов правительства были уволены, но не привлечены к ответственности за масштабную коррупцию.
Как полагает журналист, новый украинский лидер мог бы «перезапустить» отношения с Россией в случае готовности защищать права русскоязычного населения Украины.
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