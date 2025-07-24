20:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский должен сложить полномочия после принятых мер против Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Такое мнение выразил журналист газеты The Daily Telegraph Оуэн Мэттьюс.

«Теперь есть риск, что он (Зеленский — прим. ТАСС) последует примеру своих коррумпированных предшественников, ему следует уйти в отставку ради Украины», — говорится в материале.

Как отметил журналист, в последний год Зеленский пользовался чрезвычайными полномочиями в рамках военного положения, чтобы высылать, сажать в тюрьму и вести расследование в отношении многих ведущих политических оппонентов и критиков. Оппозиционные СМИ были закрыты, а тысячи предприятий захвачены приближенными Зеленского под предлогом предполагаемых связей с Россией. Несколько высокопоставленных членов правительства были уволены, но не привлечены к ответственности за масштабную коррупцию.

Как полагает журналист, новый украинский лидер мог бы «перезапустить» отношения с Россией в случае готовности защищать права русскоязычного населения Украины.