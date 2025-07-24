0
0
141
НОВОСТИ

Журналист The Daily Telegraph предложил Зеленскому отправиться в отставку

20:45 24.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский должен сложить полномочия после принятых мер против Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Такое мнение выразил журналист газеты The Daily Telegraph Оуэн Мэттьюс.

«Теперь есть риск, что он (Зеленский — прим. ТАСС) последует примеру своих коррумпированных предшественников, ему следует уйти в отставку ради Украины», — говорится в материале.

Как отметил журналист, в последний год Зеленский пользовался чрезвычайными полномочиями в рамках военного положения, чтобы высылать, сажать в тюрьму и вести расследование в отношении многих ведущих политических оппонентов и критиков. Оппозиционные СМИ были закрыты, а тысячи предприятий захвачены приближенными Зеленского под предлогом предполагаемых связей с Россией. Несколько высокопоставленных членов правительства были уволены, но не привлечены к ответственности за масштабную коррупцию.

Как полагает журналист, новый украинский лидер мог бы «перезапустить» отношения с Россией в случае готовности защищать права русскоязычного населения Украины.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:50 24.07.2025
Военные в США считают, что к 2035 году у Китая будет 80 подводных лодок
0
196
19:35 24.07.2025
Генсек ООН выразил соболезнования в связи с крушением Ан-24 в Амурской области
0
213
18:45 24.07.2025
ЕС согласился расширить доступ для молдавского сельскохозяйственного экспорта
0
264
18:15 24.07.2025
В Росси планируется построить не менее девяти неатомных субмарин, оснащенных «Калибрами» - Путин
0
276
17:47 24.07.2025
Будущее ВМФ РФ во многом определят морские роботизированные комплексы — Путин
0
321
17:12 24.07.2025
Сергунина: Москвичи предложат идеи по развитию инфраструктуры для домашних питомцев
0
333
17:12 24.07.2025
Истребители Таиланда провели новую серию авиаударов по позициям ВС Камбоджи — СМИ
0
334
17:00 24.07.2025
ЕС будет выстраивать отношения с КНР в зависимости от поддержки ею РФ — фон дер Ляйен
0
351
16:32 24.07.2025
Более 60% немцев считают, что уровень жизни в ФРГ стал хуже за последние 10 лет — опрос
0
381
16:12 24.07.2025
РФ высказывает Армении беспокойство по некоторым темам повестки ЕАЭС — Оверчук
0
416

Возврат к списку