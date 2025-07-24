Сергунина: Москвичи предложат идеи по развитию инфраструктуры для домашних питомцев

17:12

На московском портале «Город идей» создана новая категория «Домашние питомцы». Это позволит горожанам предлагать инициативы, реализация которых позволит создавать комфортную среду для домашних животных. По словам заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, новое направление создали в связи с интересом москвичей к вопросам содержания домашних животных.

«Раньше предложения по этой сфере приходили в другие разделы, 43 из них уже реализовано. Например, по просьбам горожан современные площадки для питомцев обустроили в районах Новокосино, Северное Тушино, Южное Бутово», — сообщила заммэра.



Специальная форма на портале позволит москвичам сообщить, где они хотели бы видеть дополнительные зоны для прогулок с собаками, как обустроить общественные пространства и какие профильные события нужно добавить в афишу.



Напомним, сейчас в Москве активно развивается современная инфраструктура для домашних животных. Так, с 2021 года в рамках проекта «Питомцы в Москве» удалось открыть десятки площадок нового типа с оборудованием для тренировок и местами для отдыха. Во время их проектирования учитывались пожелания жителей и рекомендации экспертов Российской кинологической федерации. На этих площадках проводятся встречи с кинологами, ветеринарами и показательные выступления. До конца теплого сезона запланирован ряд событий в цикле «Друг, спасатель, защитник». Сам проект «Питомцы в Москве» выполняется в рамках программы мэра Москвы «Мой район», направленной на создание комфортных условий для жизни в мегаполисе.





