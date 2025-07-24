ЕС будет выстраивать отношения с КНР в зависимости от поддержки ею РФ — фон дер Ляйен
17:00 24.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз считает поддержку Китаем России угрозой своей безопасности и намерен определять в дальнейшем уровень своих отношений с Пекином в зависимости от этого фактора. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам 25-го саммита ЕС — КНР в Пекине.
«Мы обсуждали конфликт на Украине. Мы подняли вопрос поддержки Китаем России, заявив, что эта поддержка представляет угрозу для Европы. ЕС надеется, что Пекин прислушается и используют свое влияние на Россию для прекращения конфликта и начала переговоров. То, как Китай использует свое влияние на Россию, будет иметь определяющее значение для отношений ЕС и КНР», — сказала фон дер Ляйен. Пресс-конференция проходила без участия китайской стороны.
По мнению главы ЕК, «Евросоюз не должен оказывать влияние на [Владимира] Зеленского, поскольку он уже готов сесть за стол переговоров».
Фон дер Ляйен и глава Евросовета Антониу Кошта не дали ответа на вопросы журналистов, обещал ли Китай предпринять какие-либо конкретные действия в ответ на призывы Евросоюза.
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