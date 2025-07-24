Будущее ВМФ РФ во многом определят морские роботизированные комплексы — Путин
17:47 24.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Будущее российского Военно-морского флота сегодня во многом определяют перспективные отечественные разработки, в частности — многофункциональные роботизированные комплексы. Россия должна обеспечить себе первенство в данной области, подчеркнул президент РФ Владимир Путин, открывая совещание по вопросам развития ВМФ.
«Последнее, что хотел бы обсудить [в ходе текущего совещания], — это перспективные разработки в области подводных морских многофункциональных роботизированных комплексов. Очевидно, что именно эти вооружения, именно это оружие во многом определят завтрашний день ВМФ», — отметил глава государства.
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