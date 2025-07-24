Военные в США считают, что к 2035 году у Китая будет 80 подводных лодок

19:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Численный состав подводного флота ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) к 2035 году возрастет до 80 субмарин. Об этом на слушаниях в Комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса заявил кандидат на пост главы Командования сил флота США адмирал Дэрил Кодл.

«Согласно поступающим сведениям, ожидается, что подводный флот Китая вырастет до 65 единиц в 2025 году и до 80 единиц к 2035 году», — указал он.