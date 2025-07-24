18:45 Источник: Интерфакс

Еврокомиссия (ЕК) объявила в четверг, что ЕС и Молдавия достигли соглашения о "пересмотре и обновлении условий торговли" в рамках зоны свободной торговли между сторонами.

В публикации сообщается, что, хотя большая часть молдавского экспорта уже пользуется беспошлинным доступом в рамках действующего соглашения об ассоциации между ЕС и Молдавией, "пересмотренные условия открывают дополнительные возможности для обеих сторон, принимая во внимание чувствительность некоторых сельскохозяйственных секторов".

ЕС согласился расширить доступ для молдавского сельскохозяйственного экспорта, который ещё не либерализован. Таможенные квоты на сливы, столовый виноград, яблоки и черешню будут увеличены. Импорт виноградного сока, томатов и чеснока будет беспошлинным.

Со своей стороны, отмечают в Брюсселе, Молдавия согласилась улучшить доступ для некоторых видов сельскохозяйственного экспорта из ЕС: будут увеличены квоты на свинину и птицу, а также будут введены новые тарифные квоты на замороженное бескостное мясо, молоко и сливочное масло.