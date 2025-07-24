Истребители Таиланда провели новую серию авиаударов по позициям ВС Камбоджи — СМИ
17:12 24.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Таиланд второй раз за день применил истребители для ударов по позициям камбоджийских вооруженных сил в районе границы. Об этом сообщила газета The Nation со ссылкой на заявление Королевских ВВС Таиланда.
По данным газеты, в 16:40 по местному времени (12:40 по мск) четыре истребителя F-16 провели операцию, в ходе которой «сбросили бомбы на командный пункт армии Камбоджи». Цель располагалась к югу от храма Тамоантхом, который находится на территории спорного района таиландско-камбоджийской границы. К 17:00 по местному времени (13:00 по мск) все истребители вернулись на места базирования.
НОВОСТИ
- 18:45 24.07.2025
- ЕС согласился расширить доступ для молдавского сельскохозяйственного экспорта
- 18:15 24.07.2025
- В Росси планируется построить не менее девяти неатомных субмарин, оснащенных «Калибрами» - Путин
- 17:47 24.07.2025
- Будущее ВМФ РФ во многом определят морские роботизированные комплексы — Путин
- 17:12 24.07.2025
- Сергунина: Москвичи предложат идеи по развитию инфраструктуры для домашних питомцев
- 17:00 24.07.2025
- ЕС будет выстраивать отношения с КНР в зависимости от поддержки ею РФ — фон дер Ляйен
- 16:32 24.07.2025
- Более 60% немцев считают, что уровень жизни в ФРГ стал хуже за последние 10 лет — опрос
- 16:12 24.07.2025
- РФ высказывает Армении беспокойство по некоторым темам повестки ЕАЭС — Оверчук
- 16:00 24.07.2025
- Посла ЕС в Грузии за его заявления можно выгнать из страны — генсек правящей партии
- 15:32 24.07.2025
- Ситуация вокруг Зангезурского коридора — суверенное дело Баку и Еревана, заявил Песков
- 15:12 24.07.2025
- Украинцы злоупотребляют правом на убежище в Польше, чтобы избежать призыва — СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать