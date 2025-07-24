Истребители Таиланда провели новую серию авиаударов по позициям ВС Камбоджи — СМИ

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Таиланд второй раз за день применил истребители для ударов по позициям камбоджийских вооруженных сил в районе границы. Об этом сообщила газета The Nation со ссылкой на заявление Королевских ВВС Таиланда.

По данным газеты, в 16:40 по местному времени (12:40 по мск) четыре истребителя F-16 провели операцию, в ходе которой «сбросили бомбы на командный пункт армии Камбоджи». Цель располагалась к югу от храма Тамоантхом, который находится на территории спорного района таиландско-камбоджийской границы. К 17:00 по местному времени (13:00 по мск) все истребители вернулись на места базирования.