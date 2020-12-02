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НОВОСТИ

Возглавить "Роснано" Путин предложил Сергею Куликову

18:35 02.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин предложил возглавить "Роснано" первому заместителю председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергею Куликову.

О предложении возглавить "одну из крупнейших структур развития - "Роснано" глава государства сообщил Куликову в среду на встрече в режиме видеоконференции. "Это, без всякого преувеличения, одно из ключевых направлений развития не только для России, но и для всей мировой экономики", - отметил Путин.

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