Возглавить "Роснано" Путин предложил Сергею Куликову
18:35 02.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин предложил возглавить "Роснано" первому заместителю председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергею Куликову.
О предложении возглавить "одну из крупнейших структур развития - "Роснано" глава государства сообщил Куликову в среду на встрече в режиме видеоконференции. "Это, без всякого преувеличения, одно из ключевых направлений развития не только для России, но и для всей мировой экономики", - отметил Путин.
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