В Москве создадут информационную систему поиска пропавших домашних животных

18:16

В российской столице будет создана информационная система для записи домашних животных к ветеринарам и поиска пропавших питомцев. «ВетАС» - информационная система правительства столицы, предназначенная для автоматизации деятельности комитета ветеринарии Москвы и подведомственных ему организаций, а также для предоставления электронных услуг записи к ветеринарному врачу и поиска потерявшихся домашних животных. Решение о ее создании подписано мэром Сергеем Собяниным.

Система позволит автоматизировать процесс приема животных в государственные ветеринарные клиники Москвы, ведение электронных амбулаторных карт животных, обеспечить электронную запись, учет и регистрацию животных в электронном виде. Владельцев животных будет проще уведомлять о плановых вакцинациях и регистрации животных, а амбулаторные карты будут доступны в личном кабинете на Портале государственных услуг Москвы.

Также проще станет вести реестры ветеринарных учреждений, ветеринарных специалистов, приютов и прививочных пунктов, а также контролировать своевременное проведение обязательных профилактических ветеринарных мероприятий, например, вакцинаций.

В «ВетАС» будет вносится информация обо всех поступивших в приюты животных. Если пойманного животного будет идентификационный номер (чип или номер клейма), то специалисты смогут узнать контактные данные владельца животного и сообщить о хозяину, где его питомец.