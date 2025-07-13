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В 2024 году ЕС потратил на российский газ сумму, превышающую помощь Украине – еврокомиссар

16:05 13.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз в 2024 году потратил на закупку российского газа больше средств, чем на помощь Украине. Об этом заявил в интервью газете La Repubblica еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен.

«Еще в 2024 году мы потратили на закупку газа в России сумму, превышающую по общему помощь Украине», — сказал он, называя это «парадоксом».

«Мы должны быть внимательны, чтобы не повторить ошибку и не перейти от одной зависимости к другой, поэтому мы диверсифицируем наши источники поставок энергоносителей. Сейчас наш первый поставщик газа — Норвегия, затем следуют США, и на данный момент нас это устраивает. Но пока мы зависим от этих поставок, мы пытаемся получать их по меньшей цене и договариваемся с США об увеличении объемов, но это имеет ограниченный срок действия, поскольку мы намерены преодолеть эту зависимость за счет возобновляемых источников и атомной энергетики», — сказал еврокомиссар.

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