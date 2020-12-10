Эрдоган на параде в Баку посоветовал Армении «взяться за ум»
16:00 10.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на параде в Баку посоветовал Армении взяться за ум. Трансляцию парада в четверг ведет государственное телевидение Азербайджана.
«Армении следует взяться за ум. Армянские политики, диаспора обрекли свой народ на беду. Если армянский народ сможет извлечь уроки из Карабахской войны, то в регионе начнется новая эра», — заявил Эрдоган, выступая с трибуны.
В военном параде в Баку принимают участие более 3 000 военнослужащих, а также группа турецких военнослужащих. Будут продемонстрированы до 150 единиц техники, в том числе новейших принятых на вооружение ракетных установок и систем противовоздушной обороны.
На центральной трибуне находятся президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган. Турецкий лидер прибыл в Баку накануне с двухдневным официальным визитом.
НОВОСТИ
- 16:32 10.12.2020
- Освобожденные в Ливии россияне летят на родину
- 16:12 10.12.2020
- Более половины российских студентов обучаются дистанционно
- 15:32 10.12.2020
- Детский хоспис «Дом с маяком» обжалует штраф
- 15:12 10.12.2020
- Путин согласился обсудить риски законодательства об иноагентах
- 15:00 10.12.2020
- Путин получает информацию о росте цен на продукты и от ведомств, и от граждан — Песков
- 14:32 10.12.2020
- Корабли ВМФ России впервые за 10 лет проведут совместные учения со странами НАТО
- 14:12 10.12.2020
- Сборная России завершила год на 39-м месте в рейтинге ФИФА
- 14:00 10.12.2020
- Дефицит бюджета РФ за январь — ноябрь достиг 2,5 трлн руб. — Минфин
- 13:50 10.12.2020
- Эксклюзив НГ: Повышать налоговую нагрузку на россиян не планируется, сообщает Минфин
- 13:32 10.12.2020
- Кабмин избавит россиян от предоставления документов о праве на вычет при покупке квартиры
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать