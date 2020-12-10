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Эрдоган на параде в Баку посоветовал Армении «взяться за ум»

16:00 10.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на параде в Баку посоветовал Армении взяться за ум. Трансляцию парада в четверг ведет государственное телевидение Азербайджана.

«Армении следует взяться за ум. Армянские политики, диаспора обрекли свой народ на беду. Если армянский народ сможет извлечь уроки из Карабахской войны, то в регионе начнется новая эра», — заявил Эрдоган, выступая с трибуны.

В военном параде в Баку принимают участие более 3 000 военнослужащих, а также группа турецких военнослужащих. Будут продемонстрированы до 150 единиц техники, в том числе новейших принятых на вооружение ракетных установок и систем противовоздушной обороны.

На центральной трибуне находятся президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган. Турецкий лидер прибыл в Баку накануне с двухдневным официальным визитом.

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