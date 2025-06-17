Сбер сохраняет прогноз по росту корпоративного кредитования в 2025 году на уровне 9-11%
16:42 17.06.2025
Сбербанк пока сохраняет прогноз по росту корпоративного кредитования в 2025 году в целом по сектору на уровне 9-11%, может уточнить ожидания по итогам I полугодия. Об этом сообщил в интервью «Интерфаксу» зампред правления банка Анатолий Попов.
«Мы сохраняем ожидания по росту портфеля на уровне 9-11%. По итогам первого полугодия проанализируем необходимость изменения прогноза. Обычно темпы роста кредитования во втором полугодии всегда выше, так как в целом деловая активность выше», – сказал он.
Корпоративный кредитный портфель Сбербанка растет, отметил Анатолий Попов: без учета валютной переоценки портфель вырос на 0,9% (до 27,4 трлн руб.) в мае 2025 года, с учетом переоценки – на 0,5%. С начала года без учета валютной переоценки рост составил 1,5%, с учетом – сокращение на 1,4%.
Основным фактором увеличения кредитного портфеля служит сектор жилой недвижимости. «Ключевое сейчас для нас – смещение фокуса на поддержку устойчивости клиентов», – подчеркнул Анатолий Попов.
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