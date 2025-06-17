Трамп: Мы получили полный и тотальный контроль над небом Ирана

19:30 Источник: Интерфакс

Президент США Дональд Трамп заявил, что США получили контроль над иранским воздушным пространством.

"Мы получили полный и тотальный контроль над небом над Ираном", - написал он в социальной сети Truth Social во вторник.

Трамп подчеркнул, что у Ирана - хорошие радиолокационные станции (РЛС) и другое оборонное оборудование, однако "оно не может сравниваться с тем, что было создано в США".