В Сбере назвали стабильным качество обслуживания долга компаниями
16:40 17.06.2025
Компании, несмотря на высокие процентные ставки, продолжают обслуживать кредиты стабильно, массовых запросов на реструктуризацию долгов нет. Об этом сообщил в интервью «Интерфаксу» зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.
«Показатели качества обслуживания долга кредитного портфеля юридических лиц остаются стабильными, доля просроченной задолженности на конец апреля сохраняется на уровне 2,5%», – сказал он.
По словам Анатолия Попова, массовых обращений компаний за реструктуризацией задолженностей нет, проводятся регулярные стресс-тесты для оценки устойчивости кредитного портфеля. Он отметил, что есть отдельные сложности у предприятий автомобильной торговли и сельского хозяйства, но в целом отрасли сохраняют устойчивость.
«Мы наблюдаем снижение спроса на товары в сегменте непродовольственного ритейла, особенно автодилеров. Это связано со значительным затовариванием в конце прошлого года на фоне повышения утильсбора. И так получилось, что одновременно с этим произошло укрепление рубля, что, конечно, снизило объем продаж у автодилеров. В отрасли сельского хозяйства мы видим некоторое ухудшение метрик кредитного портфеля. При этом стресс-тесты все равно демонстрируют устойчивость отрасли. В целом каких-то перегибов по отраслям нет», – сообщил Анатолий Попов.
Высокая процентная ставка влияет на способность некоторых компаний обслуживать долг, но массовые проблемы отсутствуют, отметил он. Решение о реструктуризации принимается индивидуально, каждая ситуация оценивается отдельно, добавил Анатолий Попов. Среди возможных мер поддержки он назвал отсрочку платежей, реструктуризацию долга и рефинансирование.
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