0
0
127
НОВОСТИ

В Сбере назвали стабильным качество обслуживания долга компаниями

16:40 17.06.2025

Компании, несмотря на высокие процентные ставки, продолжают обслуживать кредиты стабильно, массовых запросов на реструктуризацию долгов нет. Об этом сообщил в интервью «Интерфаксу» зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.

«Показатели качества обслуживания долга кредитного портфеля юридических лиц остаются стабильными, доля просроченной задолженности на конец апреля сохраняется на уровне 2,5%», – сказал он.

По словам Анатолия Попова, массовых обращений компаний за реструктуризацией задолженностей нет, проводятся регулярные стресс-тесты для оценки устойчивости кредитного портфеля. Он отметил, что есть отдельные сложности у предприятий автомобильной торговли и сельского хозяйства, но в целом отрасли сохраняют устойчивость.

«Мы наблюдаем снижение спроса на товары в сегменте непродовольственного ритейла, особенно автодилеров. Это связано со значительным затовариванием в конце прошлого года на фоне повышения утильсбора. И так получилось, что одновременно с этим произошло укрепление рубля, что, конечно, снизило объем продаж у автодилеров. В отрасли сельского хозяйства мы видим некоторое ухудшение метрик кредитного портфеля. При этом стресс-тесты все равно демонстрируют устойчивость отрасли. В целом каких-то перегибов по отраслям нет», – сообщил Анатолий Попов.

Высокая процентная ставка влияет на способность некоторых компаний обслуживать долг, но массовые проблемы отсутствуют, отметил он. Решение о реструктуризации принимается индивидуально, каждая ситуация оценивается отдельно, добавил Анатолий Попов. Среди возможных мер поддержки он назвал отсрочку платежей, реструктуризацию долга и рефинансирование.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:40 17.06.2025
Путин завтра встретится с главами международных информагентств — Ушаков
0
52
17:12 17.06.2025
Медведев назвал G7 мертвым клубом
0
116
17:00 17.06.2025
США остановили работу группы, разрабатывающей стратегии давления на РФ — Reuters
0
150
16:42 17.06.2025
Сбер сохраняет прогноз по росту корпоративного кредитования в 2025 году на уровне 9-11%
0
153
16:37 17.06.2025
Сбер: Массовых запросов на реструктуризацию у крупных компаний нет
0
159
16:32 17.06.2025
КНДР направит 1 000 саперов и 5 000 строителей на восстановление Курской области — Шойгу
0
187
16:12 17.06.2025
Трамп заявил, что не слишком настроен вести переговоры с Ираном
0
201
16:00 17.06.2025
Глава МО Израиля пригрозил Хаменеи судьбой Саддама Хусейна
0
216
15:32 17.06.2025
Госдума приняла закон о защите русского языка
0
234
15:12 17.06.2025
Параллельный импорт по сравнению с 2022 г. упал втрое, до $2,5 млрд в месяц — Мантуров
0
257

Возврат к списку