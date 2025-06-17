КНДР направит 1 000 саперов и 5 000 строителей на восстановление Курской области — Шойгу
16:32 17.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Лидер КНДР Ким Чен Ын принял решение направить 1 000 саперов и 5 000 военных строителей для восстановления Курской области. Об этом заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу по итогам визита в КНДР. Его слова приводит пресс-служба аппарата СБ РФ.
«Председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном принято решение направить в Россию одну тысячу саперов для разминирования российской территории, а также пять тысяч военных строителей для восстановления разрушенных оккупантами инфраструктурных объектов», — сказал он.
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