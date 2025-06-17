Технологии искусственного интеллекта Сбера помогут всем гостям и участникам ПМЭФ

18:30

Иллюстрация пресс-службы Сбера

Сбер впервые примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в статусе Гига-партнера: участники и гости форума смогут воспользоваться умным помощником от GigaChat, развернутым в Telegram и мессенджере MAX от VK.

В этом году у каждого посетителя ПМЭФ будет персональный AI-консультант, который включает 3 полезные функции:

– расписание ПМЭФ – помогает составить персональную программу форума с учетом интересующих тем, спикеров и дней пребывания. За 15 минут до начала бот уведомляет обо всех запланированных событиях, а по завершении выбранной сессии отправляет ее краткое содержанием;

– умный диктофон – позволяет записывать голосовые заметки и мгновенно получайте транскрипцию или краткое содержание через GigaChat – можно использовать для интервью и фиксирования ключевых мыслей;

– прошедшие сессии – GigaChat суммирует ключевые инсайты с выступлений, чтобы посетители всегда были в курсе самого важного, даже если пропустили трансляцию.

«Центральная тема форума этого года – общие ценности как фундамент устойчивого развития в условиях многополярного мира. По нашему мнению, именно современные технологии и искусственный интеллект становятся теми самыми универсальными ценностями, способствующими росту и прогрессу, – отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. – Их внедрение активно меняет бизнесы, формирует новые отраслевые стандарты и влияет на развитие целых государств. Для Сбербанка особенно ценно продемонстрировать на площадке ПМЭФ потенциал отечественных цифровых решений, чтобы участие в форуме для каждого участника стало удобным и интерактивным».

С применением платформы Гига-партнера на форуме будет работать Фонд Росконгресс. Используя свое ИИ-решение «ИнФорум», специалисты фонда будут в оперативном режиме готовить подробные саммари сессий Форума с прямыми цитатами спикеров, карточки ключевых высказываний, облака смыслов. Собранный в результате данной работы массив данных станет основой для подготовки итоговых аналитических материалов ПМЭФ, с которыми можно будет ознакомиться в Информационно-аналитической системе Фонда Росконгресс.