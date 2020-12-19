10:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает важной деятельность Комитета государственной безопасности в вопросах обеспечения стабильности в обществе и противодействия внешнему военно- политическому давлению. Об этом говорится в опубликованном в субботу на сайте президента поздравлении Лукашенко по случаю Дня сотрудника органов государственной безопасности, который отмечается в Белоруссии 20 декабря.

"Успешное развитие страны, согласие и стабильность в обществе во многом зависят от вашей повседневной напряженной деятельности по борьбе с внешним военно- политическим давлением, международным терроризмом и экстремизмом, коррупцией, экономическими преступлениями", - отмечается в поздравлении сотрудникам и ветеранам органов госбезопасности.

Лукашенко назвал сотрудников КГБ "одной из основных опор государства в обеспечении его независимости, суверенитета и территориальной целостности".