Лукашенко назвал сотрудников КГБ "одной из основных опор государства..."
10:45 19.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает важной деятельность Комитета государственной безопасности в вопросах обеспечения стабильности в обществе и противодействия внешнему военно- политическому давлению. Об этом говорится в опубликованном в субботу на сайте президента поздравлении Лукашенко по случаю Дня сотрудника органов государственной безопасности, который отмечается в Белоруссии 20 декабря.
"Успешное развитие страны, согласие и стабильность в обществе во многом зависят от вашей повседневной напряженной деятельности по борьбе с внешним военно- политическим давлением, международным терроризмом и экстремизмом, коррупцией, экономическими преступлениями", - отмечается в поздравлении сотрудникам и ветеранам органов госбезопасности.
Лукашенко назвал сотрудников КГБ "одной из основных опор государства в обеспечении его независимости, суверенитета и территориальной целостности".
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