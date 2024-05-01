В Польше проходит антивоенная демонстрация против поддержки Киева

16:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Антивоенная демонстрация против втягивания Польши в вооруженный конфликт Украины и РФ под названием «Марш мира» проходит в польской столице — Варшаве. Об этом сообщают организаторы протестной акции, Польское антивоенное движение и партия «Безопасная Польша».



По их данным, манифестация началась в 12:00 по местному времени (13:00 мск) у креста памяти генерала Ромуальда Траугутта (1826-1864) в центре польской столицы. Как видно на фотографиях, размещенных на странице «Безопасной Польши» в социальной сети Х, протестующие пришли с флагами страны и несут в руках плакаты с лозунгами: «Это не наша война», «Нет войне».



