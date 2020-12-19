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Премьер-министр Израиля первым в стране вакцинировался от COVID-19

21:40 19.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху первым в еврейском государстве был вакцинирован в субботу вечером от нового коронавируса препаратом американской компании Pfizer ("Пфайзер") в медицинском центре госпиталя "Тель ха-Шомер" в городе Рамат-Ган близ Тель-Авива. Трансляцию процедуры вела государственная телерадиокомпания "Кан".

Процедура вакцинации "проводилась перед камерами в прямом эфире с тем, чтобы [премьер мог] личным примером побудить широкую общественность к вакцинации", сообщила канцелярия главы израильского правительства.

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