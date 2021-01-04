После введения налога на сахар в Польше на 40% подорожали сладкие напитки

15:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сладкие газированные напитки в Польше подорожали в среднем на 40% после вступления в силу с 1 января нового закона о введении в республике в целях борьбы с ожирением и диабетом налога на сахар. Об этом сообщил в понедельник портал "Виртуальне медия".



Налог на сахар в напитках может составлять максимально 1,20 злотого за 1 литр (около 0,3 доллара). К примеру, если перед новым годом бутылку кока-колы объемом 1,75 литра можно было купить за 4,35 злотого (около 1,2 доллара), то сейчас она стоит уже 6,29 злотого (около 1,7 доллара).



Производители и ассоциации работодателей выступали против данного налога, считая, что бороться с ожирением и диабетом можно другими способами, в частности пропагандой спорта и здорового образа жизни.



По данным Министерства здравоохранения Польши, в 2017 году каждый поляк в среднем употребил в общей сложности около 45 кг сахара, в том числе в виде сладких напитков и пищи. Это на 6 кг больше, чем в 2012 году.



