После введения налога на сахар в Польше на 40% подорожали сладкие напитки
15:10 04.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Налог на сахар в напитках может составлять максимально 1,20 злотого за 1 литр (около 0,3 доллара). К примеру, если перед новым годом бутылку кока-колы объемом 1,75 литра можно было купить за 4,35 злотого (около 1,2 доллара), то сейчас она стоит уже 6,29 злотого (около 1,7 доллара).
Производители и ассоциации работодателей выступали против данного налога, считая, что бороться с ожирением и диабетом можно другими способами, в частности пропагандой спорта и здорового образа жизни.
По данным Министерства здравоохранения Польши, в 2017 году каждый поляк в среднем употребил в общей сложности около 45 кг сахара, в том числе в виде сладких напитков и пищи. Это на 6 кг больше, чем в 2012 году.
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