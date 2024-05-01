По центру Тбилиси начали шествия противники закона об иноагентах

20:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Участники акции протеста против законопроекта об иноагентах у здания парламента начали шествие по улицам Тбилиси, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.



Как ранее со сцены сообщил митингующим поэт Рати Амаглобели, часть протестующих будет устраивать шествие по тбилисскому району Мтацминда, где расположены парламент, дом правительства, МИД, Первая классическая гимназия, а вторая часть пошла в направлении площади Свободы.



МВД Грузии распространило заявление, в котором говорится, что руководство ведомства приняло решение снять оцепление здания парламента и выводит спецназ, а также полицейских с окружающей территории. Силовое ведомство призывает митингующих не выходить за рамки закона.



