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По центру Тбилиси начали шествия противники закона об иноагентах

20:25 01.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Участники акции протеста против законопроекта об иноагентах у здания парламента начали шествие по улицам Тбилиси, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Как ранее со сцены сообщил митингующим поэт Рати Амаглобели, часть протестующих будет устраивать шествие по тбилисскому району Мтацминда, где расположены парламент, дом правительства, МИД, Первая классическая гимназия, а вторая часть пошла в направлении площади Свободы.

МВД Грузии распространило заявление, в котором говорится, что руководство ведомства приняло решение снять оцепление здания парламента и выводит спецназ, а также полицейских с окружающей территории. Силовое ведомство призывает митингующих не выходить за рамки закона.

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