По центру Тбилиси начали шествия противники закона об иноагентах
20:25 01.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Как ранее со сцены сообщил митингующим поэт Рати Амаглобели, часть протестующих будет устраивать шествие по тбилисскому району Мтацминда, где расположены парламент, дом правительства, МИД, Первая классическая гимназия, а вторая часть пошла в направлении площади Свободы.
МВД Грузии распространило заявление, в котором говорится, что руководство ведомства приняло решение снять оцепление здания парламента и выводит спецназ, а также полицейских с окружающей территории. Силовое ведомство призывает митингующих не выходить за рамки закона.
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