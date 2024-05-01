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В Париже полиция применила газ против агрессивных демонстрантов

16:40 01.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первые столкновения между агрессивными демонстрантами и полицией произошли на первомайской демонстрации в Париже, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Полиция применила гранаты с резиновыми поражающими элементами и гранаты со слезоточивым газом, чтобы пресечь попытки вандалов разбить витрины магазинов. Мобильные группы полицейских со щитами и дубинками оттесняют толпу от места происшествия. Тем не менее по ходу движения колонны вандалы успели разбить автобусную остановку и несколько витрин и поджечь мусорный бак.

По данным телеканала LCI, число задержанных перед началом демонстрации выросло до 25 человек. Всего же были досмотрены более 900 человек, у некоторых нашли запрещенные предметы, в том числе нож и кастет.

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