В Париже полиция применила газ против агрессивных демонстрантов
16:40 01.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Полиция применила гранаты с резиновыми поражающими элементами и гранаты со слезоточивым газом, чтобы пресечь попытки вандалов разбить витрины магазинов. Мобильные группы полицейских со щитами и дубинками оттесняют толпу от места происшествия. Тем не менее по ходу движения колонны вандалы успели разбить автобусную остановку и несколько витрин и поджечь мусорный бак.
По данным телеканала LCI, число задержанных перед началом демонстрации выросло до 25 человек. Всего же были досмотрены более 900 человек, у некоторых нашли запрещенные предметы, в том числе нож и кастет.
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