Премьер Эстонии заявил об уходе в отставку на фоне коррупционного скандала
10:05 13.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас уходит в отставку на фоне коррупционного скандала в связи с выдачей государственного кредита девелоперу недвижимости Porto Franco. Такое заявление он сделал в среду перед журналистами и в "Фейсбуке".
"В политике для разрешения трудных ситуаций приходится делать очень трудный выбор, - заявил Ратас. - В сложившейся сегодня ситуации, исходя из своих ценностей, я принял решение уйти в отставку с поста премьер-министра Эстонской Республики. Это решение было принято после консультаций с правлением и фракцией Центристской партии, а также с ближайшими коллегами. Возможными казались разные решения, но только одно из них является правильным".
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