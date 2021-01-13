0
0
128
НОВОСТИ

Премьер Эстонии заявил об уходе в отставку на фоне коррупционного скандала

10:05 13.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас уходит в отставку на фоне коррупционного скандала в связи с выдачей государственного кредита девелоперу недвижимости Porto Franco. Такое заявление он сделал в среду перед журналистами и в "Фейсбуке".

"В политике для разрешения трудных ситуаций приходится делать очень трудный выбор, - заявил Ратас. - В сложившейся сегодня ситуации, исходя из своих ценностей, я принял решение уйти в отставку с поста премьер-министра Эстонской Республики. Это решение было принято после консультаций с правлением и фракцией Центристской партии, а также с ближайшими коллегами. Возможными казались разные решения, но только одно из них является правильным".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

11:05 13.01.2021
Число отравившихся в Буйнакске выросло до 71, среди них 61 ребенок - власти
0
17
11:00 13.01.2021
Youtube временно заморозил аккаунт Трампа, лишив возможности загружать видео - портал
0
32
10:32 13.01.2021
Русский язык в Киргизии сохранит статус официального - Жапаров
0
85
10:20 13.01.2021
Пять человек пострадали в ДТП с автобусом на трассе М-4 под Ростовом-на-Дону
0
106
10:00 13.01.2021
Минюст намерен получить доступ к банковской тайне - СМИ
0
133
09:32 13.01.2021
Контрразведка США обвинила Россию, Китай и Иран в "злонамеренных попытках" повлиять на выборы
0
163
09:20 13.01.2021
Названы симптомы британского штамма коронавируса у детей
0
226
09:05 13.01.2021
Госдеп предупредил европейские компании о возможном расширении санкций из-за «Северного потока-2»
0
237
09:00 13.01.2021
Пенс отказался отстранять Трампа от должности раньше срока
0
230
08:10 13.01.2021
Ким Чен Ын заявил, что КНДР будет укреплять свой ядерный потенциал
0
242

Возврат к списку