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Иностранцам, имеющим семью в РФ, могут смягчить правила отказа во въезде в страну

13:20 14.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Член комитета Госдумы по контролю и регламенту Наталья Костенко ("Единая Россия") внесла в нижнюю палату законопроект о запрете распространять некоторые основания для отказа во въезде и проживании в РФ на иностранных граждан, имеющих в стране близких родственников. Текст документа размещен в думской электронной базе в четверг.

"Разработанный законопроект обеспечит охрану и защиту семейных ценностей иностранного гражданина, проживающего на территории РФ со своими близкими родственниками - гражданами РФ, а также снимет дополнительную нагрузку на суды, рассматривающие миграционные споры об оспаривании решений об аннулировании вида на жительство, разрешения на временное проживание, о неразрешении въезда в РФ ", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Поправки предлагается внести в законы "О правовом положении иностранных граждан в РФ" и "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ". Согласно документам, среди оснований для отказа в выдаче или аннулирования разрешения на временное проживание и вида на жительство указано неоднократное (более двух раз за год) привлечение к ответственности за совершение административного правонарушения, связанного с посягательством на общественный порядок и общественную безопасность, а также с нарушением режима пребывания иностранных граждан в РФ или порядка осуществления ими трудовой деятельности на территории страны. Таким иностранным гражданам может быть запрещен въезд в РФ в течение пяти лет со дня вступления в силу последнего постановления о привлечении к административной ответственности. Кроме того, основанием для отказа является совершение административного правонарушения, связанного с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов.

Законопроект предлагает запретить распространение действия этих пунктов закона на иностранных граждан, имеющих близкого родственника - гражданина РФ, постоянно проживающего в стране. Как отмечает автор инициативы, проект разработан в целях обеспечения иностранных граждан и лиц без гражданства "правовыми гарантиями на семейную жизнь со своими близкими родственниками - гражданами РФ, постоянно проживающими в РФ".

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