На Занзибаре сгорел отель, в котором находились российские туристы
14:00 16.01.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
На Занзибаре сгорел отель, в котором отдыхали российские туристы. Пожар произошёл ночью в городе Пвани-Мчангани в пятизвёздочной гостинице Blue Bahari. Как сообщают очевидцы, сначала загорелись соседние постройки, затем огонь по крышам из пальмовых листьев перекинулся на основное здание отеля.
По предварительным данным, пострадавших нет — вовремя сработала пожарная сигнализация, постояльцев удалось эвакуировать. Сейчас туристов развезли по соседним отелям. Здание Blue Bahari сгорело полностью.
В посольстве России в Танзании рассказали РИА Новости, что туристы пока не обращались за помощью. «Информации пока нет, звонков от граждан не поступало, поэтому никакой угрозы для них нет», — отметили в дипмиссии.
По предварительный данным, пожар в гостинце возник при проведении строительных работ. Говорит Москва
НОВОСТИ
- 15:00 16.01.2021
- Германия ответила на запросы РФ по делу об отравлении Навального - СМИ
- 13:00 16.01.2021
- На Новой Земле размещены дальние перехватчики для контроля Арктики
- 12:30 16.01.2021
- На МКС временно приостановили поиск второго места утечки воздуха
- 12:00 16.01.2021
- Трамп запросил информацию о поддержавших его импичмент республиканцах - WSJ
- 11:30 16.01.2021
- В России выявили 24 092 заразившихся коронавирусом за сутки
- 11:00 16.01.2021
- В правительстве Японии впервые допустили перенос Олимпиады
- 10:37 16.01.2021
- Самозанятые граждане и ИП смогут сделать бесплатную прививку от коронавируса в Москве
- 10:30 16.01.2021
- Полиции Капитолия за три дня было известно, что здание Конгресса станет целью протестующих - WP
- 10:00 16.01.2021
- В Германии появится тюрьма для ковид-диссидентов
- 09:30 16.01.2021
- Чубайс заявил о «грубейшей ошибке» властей из-за углеродного налога
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать