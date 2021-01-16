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На Занзибаре сгорел отель, в котором находились российские туристы

14:00 16.01.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

На Занзибаре сгорел отель, в котором отдыхали российские туристы. Пожар произошёл ночью в городе Пвани-Мчангани в пятизвёздочной гостинице Blue Bahari. Как сообщают очевидцы, сначала загорелись соседние постройки, затем огонь по крышам из пальмовых листьев перекинулся на основное здание отеля.

По предварительным данным, пострадавших нет — вовремя сработала пожарная сигнализация, постояльцев удалось эвакуировать. Сейчас туристов развезли по соседним отелям. Здание Blue Bahari сгорело полностью.

В посольстве России в Танзании рассказали РИА Новости, что туристы пока не обращались за помощью. «Информации пока нет, звонков от граждан не поступало, поэтому никакой угрозы для них нет», — отметили в дипмиссии.

По предварительный данным, пожар в гостинце возник при проведении строительных работ.  Говорит Москва

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