Раскол в обществе может привести США к хаосу - Байден

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты рискуют окончательно погрузиться в хаос, если не смогут преодолеть существующий раскол в обществе. Об этом в среду заявил президент США Джозеф Байден во время своей инаугурационной речи.

"Мы можем видеть в друг друге не противников, но соседей, мы можем уважать друг друга, мы можем объединить усилия и прекратить кричать, накаляя обстановку", - сказал он.

Байден подчеркнул, что сейчас в американском обществе нет единства. "Это наш исторический момент, вызов кризису, - сказал он. - И мы должны встретить его как Соединенные Штаты Америки".