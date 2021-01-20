Раскол в обществе может привести США к хаосу - Байден
20:30 20.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты рискуют окончательно погрузиться в хаос, если не смогут преодолеть существующий раскол в обществе. Об этом в среду заявил президент США Джозеф Байден во время своей инаугурационной речи.
"Мы можем видеть в друг друге не противников, но соседей, мы можем уважать друг друга, мы можем объединить усилия и прекратить кричать, накаляя обстановку", - сказал он.
Байден подчеркнул, что сейчас в американском обществе нет единства. "Это наш исторический момент, вызов кризису, - сказал он. - И мы должны встретить его как Соединенные Штаты Америки".
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