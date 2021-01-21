Число иностранцев, прибывших в РФ, снизилось на 70%
09:05 21.01.2021 Источник: Коммерсант.ru
В Россию в январе-ноябре 2020 года въехали 5,2 млн иностранцев — это на 70,2% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Статистику приводит МВД. Больше 80% иностранцев прибыли из стран СНГ, еще 7,3% — из Евросоюза.
«Почти половина (44%) всех иностранных граждан, прибывших в Россию в 2020 году, въехали с частными целями. Доля трудовых мигрантов составила 24%»,— говорится в ответе МВД на запрос «РИА Новости». Коммерсантъ
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